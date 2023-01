Via Bertini e nuovi insediamenti: se ne parla all'incontro "La Città verso il Futuro"

I Comitati di Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano e Foro Boario San Benedetto, in collaborazione con il Comitato NoMegastore, organizzano per giovedì sera alle ore 20:30 nella Sala del Foro Boario un incontro pubblico che avrà al centro una discussione in merito ad alcuni temi piuttosto dibattuti, come l'attuale stato della via Bertini e dei principali punti nei quali sono ad oggi previste nuove cementificazioni. Alla serata interverranno Nicola Dall'Olio, esperto di politiche Europee per l'ambiente; Carla Ferrari, architetto pianificatore; Maria Giorgini, segretaria generale della Camera del Lavoro di Forlì; Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena; e Sara Conficconi, Comitato NoMegastore. Seguirà dibattito finale, con la possibilità di esprimere opinioni e proposte.