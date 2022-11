Via Bertini, si annunciano due giorni di disagi: si asfalta la rotonda vicino al sottopasso ferroviario

Previsti disagi alla circolazione tra mercoledì e giovedì in via Gramsci. Mercoledì, dalle 8.30 alle 19.30, sono in programma lavori di asfaltatura in porzioni di marciapiede, con restringimenti della carreggiata nel tratto compreso tra via Andrea Costa ed il sottopasso ferroviario. Giovedì, invece, l'intersezione tra via Antonio Gramsci-via Alessandro Volta e via Tecla Baldoni verrà chiusa al traffico per lavori di asfaltatura della rotatoria, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.

Nel dettaglio, in tali fasce orarie le chiusure saranno le seguenti: via Gramsci verrà chiusa al traffico da via Volta al sottopasso ferroviario; via Bertini verrà chiusa al traffico da via Copernico al sottopasso ferroviario; via Volta verrà chiusa al traffico nel tratto terminale in corrispondenza di via Gramsci, con conseguente istituzione di doppio senso di marcia nel tratto tra via Spadolini e la chiusura del cantiere; e via Tecla Baldoni verrà chiusa al traffico nel tratto terminale in corrispondenza di via Gramsci.

Negli orari di chiusura dell'incrocio i veicoli verranno indirizzati verso la tangenziale e lungo strade alternative. Verrà garantito il transito nella fascia oraria 12.30-14.30, per permettere il deflusso del traffico in concomitanza con l'uscita degli studenti dalle scuole. "I lavori sono in capo al soggetto attuatore nell’ambito di un intervento di trasformazione di edilizia privata", spiega l'amministrazione comunale in una nota.