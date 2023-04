Via Crucis nel cuore di Forlì e in molte altre realtà della Diocesi

Venerdì Santo è il giorno dedicato alla celebrazione della passione e morte di Gesù Cristo. La Diocesi di Forlì-Bertinoro offre numerose occasioni per vivere e condividere la rievocazione della Via Crucis, a partire da quella organizzata nel cuore di Forlì dall’Unità Pastorale del Centro Storico guidata da don Antonino Nicotra, con partenza alle 21 dalla chiesa della SS. Trinità, in piazzetta Melozzo. La processione seguirà il tragitto degli ultimi anni: dal sagrato della Trinità si immetterà su corso Garibaldi, per poi raggiungere piazza Saffi e proseguire per via delle Torri, fino alla naturale conclusione nel Duomo cittadino. Il corteo sarà aperto dalla croce affiancata dalle fiaccole, a cui seguono il vescovo mons. Livio Corazza, i cantori, i lettori e poi tutti i fedeli.

“Il percorso – comunica don Nino - sarà scandito in 5 stazioni, con alcune testimonianze legate alla speranza cristiana che fiorisce anche in contesti difficili di guerra, povertà o malattia”. Al termine della funzione si raccoglieranno le offerte, frutto del digiuno dei partecipanti, che saranno poi devolute alle iniziative della Chiesa di Roma in Terra Santa e allo sparuto drappello di cattolici rimasti in Palestina. Il Duomo rimarrà aperto per la preghiera personale sino alle 23. La processione del Venerdì santo è apparsa sul quadrante del centro storico forlivese nel 1977. Il suo percorso ricalca però una ben più antica “Processione del sacro legno della croce”, tenutasi fino all’ultimo Concilio ecumenico Vaticano II.

“Quel rito – amava raccontare monsignor Ettore Sozzi, ultimo rettore della Cappella della Madonna del Fuoco in Cattedrale fino alla scomparsa, nel luglio 2007 - era strettamente legato al pezzetto di legno, tuttora conservato in Duomo ed esposto il 14 settembre, che la tradizione popolare fa risalire direttamente alla croce di Cristo”. Non è allora un caso che l’ottocentesca cattedrale di Forlì sia intitolata alla “Santa Croce di Gerusalemme”. Se la Via Crucis proposta dalla comunità di San Pio X in Ca’ Ossi guidata dal parroco don Davide Medri, esordirà alle 20.30 dal sagrato della chiesa, quella organizzata dall’Unità Pastorale Selva, Ronco e Santa Rita condotta da Giovanni Severi, partirà alle 20.30 dalla chiesa del Ronco dedicata a San Giovanni Battista e si concluderà a Santa Rita, in via Seganti.

A Portico di Romagna, alle 21, inizierà dalla chiesa di Santa Maria in Girone la tradizionale processione del “Gesù Morto”, che si terrà alle 20.30 anche a Premilcuore, con partenza e arrivo alla pieve di San Martino, e a Bertinoro, con avvio alle 20.30 dalla chiesa di San Rocco e conclusione in Cattedrale. Via Crucis alle 20.30 anche a San Benedetto in Alpe, dalla chiesa del Mulino sino all’abbazia, e a Dovadola, con partenza da piazzale Cesare Battisti e conclusione nella Badia di Sant’Andrea (quella che accoglie i resti mortali della Beata Benedetta Bianchi Porro). A Forlimpopoli, la Via Crucis esordirà alle 20.30 dalla chiesa di Santo Spirito, con tappa a San Pietro e conclusione nella basilica di San Rufillo.

Se a Santa Sofia la tradizionale processione inizierà alle 20.30 con partenza e arrivo alla chiesa del Crocefisso, a Meldola il parroco don Enrico Casadio guiderà il rito dalla chiesa di San Francesco a quella di San Nicolò. Via Crucis pubblica alle 20.30 anche a San Cassiano di Predappio per tutte le parrocchie guidate da don Massimo Bonetti. A Terra del Sole, il parroco don Marino Tozzi guiderà la processione dalle 20.30, con partenza e conclusione nella centralissima chiesa di Santa Reparata, mentre a Castrocaro Terme, alle 21, si terrà la celebrazione della Passione del Signore all’interno della parrocchiale dei Santi Nicolò e Francesco. Anche il movimento di Comunione e Liberazione propone la Via Crucis, con ritrovo alle 19 alla pieve dantesca di Polenta.