Via Decio Raggi, si pedala sulla nuova ciclabile. In dirittura d'arrivo i lavori in via Correcchio

Conclusi i lavori alla pista ciclabile di via Decio Raggi. Si tratta di un percorso ciclo-pedonale, protetto da un cordolo spartitraffico, della lunghezza di circa 830 metri tra le vie Campo degli Svizzeri e l'ingresso al Cimitero di Bussecchio. A corredo della stessa sono previsti due nuovi attraversamenti pedonali: uno di collegamento all'ingresso del cimitero e l'altro per attraversare in sicurezza la via Decio Raggi e raggiungere il parcheggio di via Cerchia lato aeroporto. Tale opera è il primo stralcio della pista ciclabile verso Carpena e successivamente in raccordo, per stralci, alla pista ciclopedonale esistente sulla Provinciale 4 del Bidente. Proseguono anche i lavori in via Correcchio, dove si sta completando il percorso ciclabile tra via Bertini e il cimitero di Coriano, dove è stato realizzato anche un attraversamento pedonale protetto.

I lavori sulla ciclabile di via Correcchio alcuni mesi fa