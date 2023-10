Si asfalta un tratto di via Del Canale: previsti cinque giorni di lavori

Previsti lavori di asfaltatura in un tratto di via Del Canale. Il cantiere, che interesserà il tratto di arteria compreso tra Via Lunga ed il civico 50 B (esclusa Rotatoria Fabbri Ermelina), inizierà mercoledì (salvo condizioni meteo avverse) e si protrarrà per circa 5 giorni lavorativi. I lavori rientrano nell'ambito del Piano di Manutenzione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità, Verde del Comune di Forlì. Si tratta della manutenzione di una rilevante arteria di comunicazione per la città e per questo, durante le lavorazioni, è presumibile che si possano creare disagi alla circolazione. Per consentire l'opera saranno attivati provvedimenti temporanei di modifica e limitazione della circolazione e della sosta, chiusura della carreggiata e deviazioni su percorsi alternativi nelle strade limitrofe. L'impresa esecutrice dispone dell'ordinanza necessaria ed è incaricata di predisporre a propria cura e spese la idonea segnaletica di cantiere, di indicazione dei percorsi alternativi, oltre alla regolamentazione del traffico attraverso i propri “movieri” o impianto semaforico.