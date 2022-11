Via Lughese, piste ciclabili dissestate dalle radici: il M5S chiede il ripristino con asfaltature

Asfalto dissestato lungo le due piste ciclabile di via Lughese. A segnalare la problematica nell'area tra Villafranca e San Martino in Villafranca, in corrispondenza delle porzioni di pavimentazione dove sono stati rimossi gli alberi, sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Eros Brunelli e Franco Bagnara. "La marcescenza delle radici determina, infatti, interstizi con conseguente assestamento dell'asfalto, che a sua volta cedendo anche sotto il peso delle biciclette e delle persone crea il pericolo di cadute", espongono i pentastellati.

"Quando c'erano gli alberi la cura era di competenza provinciale ed il Comune non poteva intervenire se non sui "polloni" nei tratti dove sono presenti marciapiedi e piste ciclabili, come fra l'altro risulta dal testo dell'ottima interrogazione provinciale del 3 febbraio scorso a firma congiunta del consigliere provinciale Sauro Baruffi e del consigliere comunale Andrea Costantini", aggiungono.

Brunelli e Bagnara chiedono quindi "un intervento globale ed omnicomprensivo di asfaltatura non solo nelle suddette zone dissestate, ma interessi anche i vari punti dove un tempo c'erano gli alberi, prevedendo gli adeguati strati stradali (sottosuolo, fondazione, la base, il binder e il manto d'usura)".