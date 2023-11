Furto al negozio di fiori davanti al cimitero monumentale: rubato il carretto usato per la cura delle tombe

Hanno colpito nel cuore della nottata tra venerdì e sabato, approfittando del buio delle tenebre. Un furto o un gesto goliardico che poco fa sorridere, fatto sta che tra le 23.30 e le 00.30 è sparito il carretto utilizzato dalle fioriste del punto vendita che si trova davanti al cimitero monumentale di via Ravegnana, fatto costruire appositamente per la manutenzione che eseguono le stelle alle tombe all'interno del campo santo. "Il carretto - spiegano le vittime del furto - era bloccato con una grossa catena e relativo lucchetto e si trovava in un'area di nostra pertinenza adiacente il negozio". Le esercenti hanno rivolto un appello per la restituzione dell'oggetto: "Chiunque lo avvistasse può contattarci al numero 0543540556".