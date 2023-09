"Via Romagna per lo Ior": Meldola accoglie i campioni del ciclismo che pedalano per aiutare la ricerca contro il cancro

Mercoledì scorso alcuni campioni del ciclismo romagnolo, impegnati nel progetto "Via Romagna per lo Ior", sono arrivati a Meldola accolti dai volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), dal presidente della Banca di Credito Cooperativo (Bcc) ravennate forlivese e imolese Giuseppe Gambi e dal sindaco Roberto Cavallucci. L’iniziativa dei ciclisti, che hanno pedalato per 480 chilometri lungo le strade della Romagna, ha un obiettivo comune: la lotta contro il cancro e la sensibilizzazione di donazioni a favore della ricerca. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere gli studi di ricerca oncologica più promettenti portati avanti nei laboratori dell’IRST IRCCS di Meldola. Il progetto "Via Romagna per lo Ior", giunto alla seconda edizione, nasce dalla collaborazione con la Bcc ravennate forlivese e imolese, ExtraGiro, Alé Cycling e Via Romagna.

Il sindaco Roberto Cavallucci ha portato il saluto della città in occasione della seconda tappa "Brisighella-Santa Sofia" durante la quale il gruppo di ciclisti ha fatto una sosta a Meldola presso la sede della Bcc ravennate forlivese e imolese, partner del progetto, portando il ringraziamento di tutta la cittadinanza "per questa straordinaria impresa che unisce ai valori dello sport quelli dell'altruismo e della solidarietà".

Dal primo cittadino "un grazie particolare è stato rivolto ai campioni del ciclismo per la lodevole iniziativa, allo Ior per tutto quello che ha fatto per Meldola e che fa ogni giorno aiutando chi soffre ed alla Bcc ravennate forlivese e imolese rappresentata dal presidente Giuseppe Gambi, dal Capo Area Territoriale di Forlì Gianguglielmo Ragni e dal direttore della Filiale di Meldola Luca Beni per l’aiuto che riserva alle iniziative della Città". Per informazioni e donazioni: https://www.insiemeachicura.it/iniziative/la-via-romagna-per-lo-ior-2023.