"Via XIII Novembre come la Bidentina: traffico pesante su una strada stretta e nessun progetto di allargamento"

La strada provinciale 52, che unisce Villafranca a San Giorgio e che prende il nome toponomastico di via XIII Novembre è pericolosa e rappresenta un caso parallelo a quello della provinciale Bidentina. Lo sostiene Raffaele Acri, vice coordinatore del Quartiere Resistenza ricordando che su via XIII Novembre ha perso la vita un ciclista. "Il caso si accosta e si ripete con quello della SP 4 Bidentina della quale si è interessato il Consigliere regionale Pompignoli, scoprendo che la Provincia di Forlì Cesena non aveva mai avanzato richieste di fondi per la messa in sicurezza, mentre il Presidente Lattuca aveva dichiarato solo qualche giorno prima che “nel 2022, la Provincia ha chiesto un finanziamento che consentisse la "bretella di Nespoli" al Ministero delle Infrastrutture attraverso Upi, finanziamento di cui ad oggi non abbiamo notizie". Nulla di nuovo. Quando accade un incidente il “rimpallo di responsabilità” è la abilità nella quale alcuni dirigenti politici (nel caso di specie dello stesso schieramento) non temono rivali".

Ed ancora: "Quale quindi la sorte che accompagna anche la strada provinciale XIII novembre per la quale non si hanno notizie di alcun provvedimento o progetto di investimento. I residenti disperati attendono una soluzione che possa essere un temporaneo senso unico della strada oppure dei rallentatori artificiali nelle more di conoscere se ci siamo progetti di intervento per un allargamento della sede stradale assolutamente indispensabile per evitare futuri gravi incidenti".