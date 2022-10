Viabilità, avanzano le asfaltature nonostante la tempesta dei rincari: "E' una priorità assoluta"

Proseguono gli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale nella rete viaria provinciale forlivese. "Come anticipato sono ripresi in questi giorni gli interventi sulle strade provinciali del territorio forlivese - dichiara Daniele Valbonesi, consigliere provinciale con deleghe alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese -. Dopo il rifacimento del manto della sp94 "Castagno" concluso nei giorni scorsi, sono ora in corso i lavori sulla Provinciale 3 del Rabbi nei Comuni di Premilcuore e Predappio. A seguire sarà la volta della Provinciale 52 a Villafranca in Comune di Forlì, della SP4 Bidentina in Comune di Galeata e della SP102 Giaggiolo in Comune di Civitella di Romagna".

Per Valbonesi si tratta di "interventi necessari, ancora non sufficienti a coprire le difficoltà incontrate nell'ultimo quinquennio a causa della mancanza di risorse, ma che rappresentano un'inversione di tendenza. Un'inversione possibile grazie all'aumento dei trasferimenti statali e alla volontà dell'amministrazione provinciale che reputa fondamentale la cura della rete viaria nel suo complesso ed in particolare per le aree interne e quelle più in difficoltà del nostro territorio. La conclusione di questo ciclo di asfaltature è prevista per la fine della prossima settimana".

"A seguito di un confronto con i sindaci della provincia, tenuto nei primi giorni di ottobre, stiamo ragionando sul bilancio preventivo 2023: priorità assoluta rimane la manutenzione delle strade - conclude -. Nonostante le difficoltà a “far quadrare i conti” a causa dell’esplosione dei costi dell’energia lavoriamo per preservare gli investimenti e proseguire in una strutturale manutenzione delle strade provinciali".