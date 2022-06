Viabilità, inaugura un'altra rotonda sperimentale: cambia il senso di marcia in via Duca Valentino

Altra novità per la viabilità forlivese. E' entrata in funzione in maniera sperimentale la rotatoria tra le vie Caterina Sforza, Trieste e Bonzanino. Allo stesso tempo è cambiato il senso di marcia di via Duca Valentino che, d’ora in avanti, si potrà percorrere solo in direzione di Porta Ravaldino. I lavori si completeranno definitivamente la prossima settimana con la posa degli asfalti e la realizzazione della relativa segnaletica. "Limitatamente alla durata di tali lavori, potrà essere necessario chiudere al transito la via Trieste", informa l'amministrazione comunale. Seguendo le apposite segnalazioni i veicoli provenienti da via Della Rocca potranno percorrere l'ultimo tratto di corso Diaz fino alla rotatoria di Porta Ravaldino dalla quale raggiungere le altre destinazioni.