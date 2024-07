Viabilità, lavori d'asfaltatura a Santa Maria Nuova: senso unico alternato in via Santa Croce

Per consentire lo svolgimento e il termine dei lavori di rigenerazione urbana, fino al 10 settembre in via Santa Croce a Santa Maria Nuova Spallicci è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, posizionato in base all’avanzamento del cantiere. La proroga si è resa necessaria a seguito della difficoltà da parte della Ditta esecutrice di reperire un'azienda locale per le operazioni di asfaltatura del manto stradale.

Una volta che si procederà con tali operazioni, che dovrebbero avere la durata di un paio di giorni senza avere grosse ripercussioni sulla circolazione, si procederà con il completamento degli arredi urbani e relative piantumazioni ove previsti. La cittadinanza e le attività economiche insediate lungo il tratto del cantiere saranno tempestivamente informate sullo stato di avanzamento e le diverse fasi dei lavori.

L’ordinanza del Settore Lavori Pubblici, disponibile sul sito del Comune di Bertinoro, dispone il tratto interessato dai lavori dal civico 3749 (ferramenta Galassi) sino all'intersezione con via De Gasperi.