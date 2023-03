Viabilità, nuovo asfalto per due strade provinciali: "Investimento da 200mila euro"

Lunedì cominceranno i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 61 Fondi (via Prati) nel Comune di Forlimpopoli tra Via Montanara e il sottopasso ferroviario. A seguire la settimana dopo Pasqua verrà realizzata una prima tranche di interventi manutentivi sulla Provinciale 127 Civorio-Spinello a partire dal centro abitato di Spinello in direzione località Civorio per circa 1,5 chilometri all'interno nel Comune di Santa Sofia. La gestione del traffico durante i cantieri su entrambe le strada avverrà tramite senso unico alternato.

"Gli interventi sulle strade provinciali 61 e 127 sono i primi della programmazione 2023 - commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale con deleghe alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese - per un investimento di circa 200mila euro. Sono investimenti programmati insieme ai comuni, attesi da tempo, su strade che hanno necessità. Ricordo che sempre sulla provinciale 127 contestualmente è in corso la messa in sicurezza della frana che si trova poco prima del centro abitato di Civorio e i lavori si concluderanno circa a metà maggio".

"Per il 2023 abbiamo stilato un programma di manutenzioni ambizioso, ma assolutamente necessario, che riguarda 26 strade per un importo stimato di circa 3 milioni di euro - conclude Valbonesi -. Seguendo l’ordine delle priorità concordato, le manutenzioni incidono sull’intero territorio dalle vallate alla pianura".