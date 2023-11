Viabilità, previsti lavori di asfaltatura: chiude il tratto forlivese dell'A14

Previsti lavori sul tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria passando da via Ravegnana, Tangenziale Est, via Emilia, Via Fratelli Rosselli, Via Granarolo e rientrare sulla A14 al casello di Faenza.