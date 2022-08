Viaggiava con un carico abusivo di borse di marca: la multa è salatissima

Trasportava abusivamente decine e decine di borse di marca. Né lui né il proprietario del mezzo avevano infatti le carte in regola per svolgere l’attività di trasporto merci. Stangata per un cittadino straniero di 31 anni, per il quale sono scattate multe per oltre 7mila euro, il fermo amministrativo del mezzo ed il sequestro della merce. Questo è uno dei tanti controlli svolti nell'ultimo weekend di agosto dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì.

Il traffico è stato molto intenso, come il bollino rosso lasciava presagire, e le oltre 50 pattuglie della Polizia Stradale hanno soccorso 36 utenti in difficoltà ma per fortuna sono stati rilevati solo 2 incidenti, con feriti lievi. A camionisti e automobilisti indisciplinati sono state contestate 101 violazioni al Codice della Strada, con il taglio di 185 punti dalle patenti. Inoltre un automobilista è stato sorpreso lungo l'A14 guidare in corsia di emergenza, sebbene non avesse alcun motivo per farlo. Per quest'ultimo inevitabile la multa e il ritiro della patente.