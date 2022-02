Viaggio nell'azienda dove nascono i tacchi a spillo. "Un'eccellenza nascosta del made in Italy"

Visita istituzionale a Castrocaro Terme e Terra del Sole per il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, invitato dall’amministrazione comunale per inaugurare e visitare la nuova sede dell'azienda Ltm, da poco entrata in Confindustria Romagna. “Dal 2001 Ltm è il partner di riferimento per i principali tacchifici a livello mondiale per la creazione e produzione di inserti metallici per tacchi a spillo; ricerca di soluzioni, innovazione tecnologica costante, modello Just in Time e rispetto dell'ambiente fanno di Ltm una eccellenza nel panorama internazionale – afferma il sindaco, Marianna Tonellato - E’ uno dei tanti “Campioni Nascosti” del manifatturiero italiano. Nello stabilimento di Castrocaro Terme e Terra del Sole sono state create alcune delle strutture più iconiche del lusso mondiale calzaturiero (Loboutin, Yves Saint Laurent, Prada), con una produzione di diversi milioni di pezzi ogni anno".

Nello stabilimento, Bonaccini è stato accolto dal titolare, Federico Lombardi, dal presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi. “Questa impresa ha saputo coniugare moda e meccanica, due eccellenze produttive romagnole, puntando su innovazione e sostenibilità – spiega Bozzi – tutta la Romagna è disseminata di queste storie e portarle alla luce, ancor più in momenti di difficoltà come l’attuale, è un incoraggiamento e un esempio importante per tutti. Il distretto calzaturiero è un fiore all’occhiello del nostro territorio e questa realtà rappresenta perfettamente l’integrazione tra una vocazione industriale e la creatività che ha fatto grande il made in Italy nel mondo”.

“Ltm sono le persone che la compongono e i valori che ci uniscono. Crediamo tantissimo nel lavoro di squadra e nel contributo di ognuno, per questo qui in azienda sentiamo veramente che siamo un “noi” – dichiara Lombardi - Questo senso di comunità e di appartenenza però non si limita solo a chi è dentro all’azienda ma a tutta la nostra filiera e alle comunità nella quale siamo inseriti".