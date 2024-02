Viale dell'Appennino chiuso per lavori, negozianti in ginocchio: "Persa la metà del fatturato, serve un bypass"

La prolungata chiusura di viale dell'Appennino in ingresso a San Martino in Strada, per la costruzione del nuovo lotto della tangenziale, sta mettendo in ginocchio le attività commerciali di vicinato di tutta la frazione, almeno una cinquantina di negozi nel tratto compreso tra viale Risorgimento e via Monda, con una crisi particolarmente forte per circa una decina di negozi che si sono ritrovati ad un certo punto in mezzo ad un “deserto”, quelli tra la rotonda di viale Risorgimento e l'intersezione con via Fratelli Cangini, cioè dove viale dell'Appennino, una delle strade normalmente più trafficate della città, è interrotto dal cantiere di Anas ed Hera (quest'ultima per lo spostamento delle reti interrate) e da un new jersey posto trasversalmente alla carreggiata.

“Stiamo registrando un calo di fatturato del 40-50% e quel che è peggio è che durerà pare per almeno 5-6 mesi”, lamentano diversi negozianti tra cui Marco Pedota (Molino Zampighi), Eugenio Genesi (farmacia San Martino), Mattia Turchi (Bbbike), Matteo Riceputi (Il nuovo calzolaio) Alessandro Arfelli (Ezio Carni). Il tema è stato al centro di una riunione del comitato di quartiere di San Martino in Strada, giovedì sera, e la protesta dei commercianti è stata portata già all'attenzione dell'assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta e del sindaco Gian Luca Zattini.

“Non abbiamo avuto neanche una comunicazione, una mail, un volantino nella buca delle lettere e attaccato per strada per avvisarci, alcuni di noi hanno fatto scorte e contratti stagionali tarati sul fatturato normale, tutte forniture che andranno pagate anche se invendute”: protestano per esempio dal Molino Zampighi, che si occupa anche di mangime, piante da orto e prodotti deperibili che ora giacciono sui banchi.

Buona parte delle attività, come tutte, aveva una clientela garantita dal passaggio del traffico, “e il nostro timore è anche che, durando così tanto i lavori, i clienti perdano l'abitudine al transito con effetti per tutti i negozi di San Martino in Strada, non solo dei nostri nelle vicinanze del cantiere: ci perderemo tutti”, spiegano. E se si perde la rete dei piccoli negozi di vicinato, si va poi incontro ad altri fenomeni connessi alle 'vetrine spente' e all'impoverimento di servizi di base nelle frazioni. Nell'area con la strada bloccata ci sono anche diversi ambulatori medici. “Abbiamo avuto persone che hanno parcheggiato dopo via Cangini e sono venute a piedi perché all'incrocio è stato messo un divieto di accesso e non si capisce neanche che fino ai negozi si può entrare e uscire regolarmente con la macchina”, continuano.

I commercianti chiedono in particolare che il viale venga aperto con un bypass provvisorio del cantiere, tombinando il canale di Ravaldino che costeggia la strada per alcuna decine di metri, per poi rimuovere tutto al termine dei lavori. “Una tombinatura è stata già fatta per circa 30 metri, si tratta di allungarla”, spiegano. Questo permetterebbe la ripresa almeno parziale del collegamento e rigenerare così un transito di veicoli di passaggio. “Questa richiesta è stata formalmente espressa nella riunione del comitato di quartiere e ora attendiamo la risposta del Comune”, continuano. Solo in seconda battuta si ipotizzano dei ristori, che al momento non sono però previsti nei costi computati per l'opera pubblica della tangenziale.

Il cantiere è partito lo scorso 13 novembre e le chiusure sono già avvenute a singhiozzo. Fino al 16 febbraio in viale dell'Appennino è previsto il divieto di transito totale nel tratto compreso tra circa il civico 489 e via Fratelli Sendi. I disagi si ripercuotono anche sulle strade adiacenti: via residenziali come via Grazia Deledda e via Fratelli Cangini vedono un intenso traffico pesante diretto verso la vallata del Rabbi, camion che si “incastrano” nelle svolte, in particolare all'uscita di via Cangini verso Predappio, dove i mezzi pesanti sfiorano le case ogni pochi minuti. Anche in via Cangini l'incontro di Tir e autobus spesso paralizza la circolazione. Sono stati istituiti divieti di sosta con rimozione lungo tutte le strade, ma i disagi sono tangibili.