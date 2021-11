Viale Bologna, le nuove rotonda alla Cava nel mirino: "Servono attraversamenti ciclabili"

Le nuove rotonde alla Cava lungo viale Bologna, una all'altezza di via Padulli e l'altra in corrispondenza di via Sillaro, nel mirino della Fiab, l'associazione Amici della bicicletta. "Questi interventi porteranno, sicuramente, ad un miglioramento della sicurezza del traffico dei veicoli a motore", premettono rivolgendosi all'assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta, ma "nell’esecuzione delle opere non si è tenuto conto che ai lati del viale vi sono due importanti piste ciclopedonali monodirezionali in sede separata molto frequentate dai ciclisti. Esse, per dimensioni e importanza dei flussi, devono essere considerate dei percorsi primari. Un principio fondamentale delle reti ciclabili, in particolare di quelle primarie, è la continuità perché venga incentivato l’uso delle stesse".

"Purtroppo dove prima, per attraversare le due vie, c’erano degli attraversamenti ciclabili, ora vi sono solo degli attraversamenti pedonali che costringono il ciclista a scendere dalla bicicletta - aggiungono dalla Fiab -. Nel caso di via Padulli la linea di arresto delle auto per l’immissione nella rotonda è stata addirittura messa subito dopo le strisce pedonali, per cui le auto si fermano sopra alle strisce stesse impedendo il passaggio. Mettendo la linea di arresto prima delle strisce si avrebbe, comunque, una perfetta visione dei mezzi che stanno per impegnare la rotonda. Le foto allegate evidenziano chiaramente quanto detto".

Quindi un appello all'assessore Petetta "per adeguare le rotonde non solo alle esigenze dei veicoli a motore, ma anche a quelle dei velocipedi, affiancando agli attraversamenti pedonali anche quelli ciclabili e arretrando la linea di arresto di via Padulli prima degli attraversamenti. È bene ricordare che la giunta ha approvato il Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), nel quale, tra gli obiettivi, c’è quello di portare l’utilizzo della biciletta al 20% degli spostamenti. Se si continuano a modificare le infrastrutture solo pensando ai veicoli a motore, come si potranno raggiungere questi obiettivi?".