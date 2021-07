Viale Bologna, si eliminano due incroci pericolosi: partono i lavori per la realizzazione di rotonde

Partiranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione di due importanti nuove rotatorie lungo l’asse viario di viale Bologna. Una sorgerà in corrispondenza dell’intersezione con via Sillaro, nei pressi dell'ingresso del quartiere Cava, mentre l’altra all'altezza dell'incrocio con via Padulli, strada di accesso all’asse di arroccamento. "I due interventi - spiega l'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta - si inseriscono nell’ambito di una serie di lavori previsti per il miglioramento della sicurezza dell'asse viario di Viale Bologna, quali la riorganizzazione della segnaletica e la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti".

"Entrambe le rotatorie avranno carattere sperimentale, ossia gli elementi con le quali verranno realizzate (cordoli in gomma riciclata e fittoni provvisori) saranno apposti in maniera non definitiva per permettere lievi rettifiche a seguito di sperimentazione del traffico con il nuovo assetto viabilistico - prosegue Petetta -. Per la loro realizzazione sono previsti restringimenti temporanei delle carreggiate ed altri provvedimenti legati alla messa in sicurezza di pedoni, ciclisti ed automobilisti. I lavori, che partiranno la prossima settimana, si concluderanno presumibilmente entro il periodo estivo".

"Un elemento molto importante di questo articolato progetto - conclude Petetta - è dettato dal fatto che lo stesso rappresenta il frutto di numerose istanze di modifica e messa in sicurezza della viabilità di viale Bologna, portate avanti per lungo tempo dai comitati di quartiere e dai residenti. Anche grazie alle loro segnalazioni e alla volontà di questa Amministrazione di recepirle, andremo a realizzare due rotatorie strategiche per la città di Forlì, che ci permetteranno di far defluire il traffico in maniera più regolare e sicura favorendo contestualmente una moderazione incisiva della velocità".