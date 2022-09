Viale della Libertà si rinnova: 9mila metri quadrati di asfalto stesi in una notte

Un nuovo asfalto per viale della Libertà. Si sono conclusi i lavori da piazzale della Vittoria fino a Piazzale Martiri d’Ungheria, compresi anche i brevi tratti di innesti laterali. In una sola notte sono stati stesi ben 9mila metri quadrati di asfalto, “un record assoluto”, esclama il sindaco Gian Luca Zattini su Facebook. I lavori sono stati completati nella nottata tra sabato e domenica, col primo cittadino a ringraziare “tutte le persone che hanno lavorato con grande professionalità e senza sosta per arrecare il minor disagio possibile alla città e ai residenti”.