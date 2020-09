Viale Gramsci si rifà il look, nuovi alberi in arrivo: "Forlì sarà ancora più verde"

"Partiranno in autunno i lavori di riqualificazione di viale Gramsci e altri viali alberati del forlivese, per concludersi nella primavera del 2021, ossia nel periodo più idoneo per effettuare questo tipo di opere". A darne notizia è l'assessore con delega al verde pubblico, Giuseppe Petetta, che entra nel dettaglio del progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi in Giunta: "L’intervento, per una spesa complessiva di 107mila euro, non riguarda esclusivamente viale Gramsci, dove andremo a piantare ben 39 nuovi alberi, colmando anche molte ‘buche’ venutesi a createsi nel tempo e mai ripristinate in precedenza, ma prevede anche la messa a dimora di ulteriori 30 nuovi alberi distribuiti nelle vie Piazza Don Mario Ricca Rossellini, aiuole retro Inps, Piazzale della Battaglia, via Ubertina Frassino, via Cicognani, via Mattarelli, via Mastrogiorgio e via Volta angolo viale Gramsci".

"Indubbiamente - spiega l'assessore Petetta - l'intervento di riassetto del vale Gramsci è quello più impattante, poiché prevede le bonifiche delle ceppaie esistenti e una serie di lavori riguardanti i marciapiedi stradali, in modo tale da rendere le aiuole alberate più uniformi e consone alle esigenze agronomiche delle piante già presenti o da mettere a dimora: tali aiuole avranno una dimensione indicativa di circa 4 metri quadrati. Al termine degli interventi, il viale avrà quindi una dotazione totale di 76 alberature a ridosso della strada, oltre a tutte quelle ubicate nelle aiuole più interne tra via Amadei e via Ricuzzi, nonché quelle nell'area verde in angolo con via Volta. Nello stesso progetto sono anche compresi eventuali interventi di riassetto dei marciapiedi e di potatura degli alberi già presenti".

"La riqualificazione di viale Gramsci è una promessa mantenuta di questa amministrazione e la riprova che al centro della programmazione di mandato c’è l'arricchimento e la qualità del verde pubblico. Nei prossimi anni costruiremo una Forlì sempre più verde - conclude - dove alle opere di manutenzione e recupero del patrimonio arboreo esistente si affianchi una pianificazione mirata di messa a dimora di nuove alberature".