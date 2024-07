Lavori per la nuova rotonda, viale Italia chiusa al traffico per una notte

Viale Italia sarà chiusa al traffico dalle 21 di lunedì 8 luglio fino alle 6 di martedì 9, a causa dei lavori per la realizzazione delle nuove rotonde. Stanno giungendo al termine i lavori per la realizzazione della rotatoria tra viale Italia, via della Grata e Via Casamorata, mentre perdurano i lavori nella rotatoria provvisoria tra di Viale Italia, via Forlanini e via Battuti Rossi.

Viale Italia sarà chiusa in corrispondenza dell'intersezione con via della Grata, via Casamorata, via Enrico Forlanini, via Battuti Rossi: anche i tratti delle strade che costituiscono l'intersezione saranno interessati da chiusure per alcuni metri a ridosso dell’incrocio. Durante la chiusura notturna del viale e delle strade limitrofe, i veicoli provenienti dal centro storico (via dei Mille) dovranno utilizzare via Dandolo per immettersi nella circonvallazione. Coloro devono accedere al centro storico potranno invece immettersi da via Dandolo, dove verrà istituito il doppio senso di marcia. Il traffico che circola nella circonvallazione verrà temporaneamente deviato in via Pelacano-via Isonzo-via Piave.

Da martedì 9 luglio, al termine dei lavori notturni, la libera circolazione in viale Italia sarà ripristinata con queste modalità: nell'intersezione viale Italia-via della Grata-via Casamorata ci sarà l’apertura definitiva della rotatoria definitiva; nell’intersezione viale Italia-via Forlanini-via Battuti Rossi, proseguiranno invece i lavori nella rotatoria provvisoria, con chiusura al traffico del tratto terminale di via Battuti Rossi. Al termine dei lavori notturni, come diretta conseguenza dell’apertura della rotatoria definitiva, verranno ripristinati i pre-esistenti sensi di marcia in via Casamorata, via della Grata, via San Giovanni Bosco, piazzetta Garbin e via Dandolo. Inoltre verranno riattivati gli stalli a pagamento in via San Giovanni Bosco.