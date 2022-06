Viale Risorgimento, dopo la nuova illuminazione è il turno dei marciapiedi: si avvicinano i lavori

Quasi 500mila euro di risorse, di cui in parte derivanti da contributi statali, per rifare il look ai marciapiedi di Viale Risorgimento, Viale Spazzoli, Via Campo di Marte e Viale Bidente. Le lavorazioni prenderanno il via nelle prossime settimane. "Abbiamo appena affidato i lavori alla ditta aggiudicataria della gara per un importo complessivo di circa 500mila euro - esordisce l'assessore Giuseppe Petetta -. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria consistenti principalmente nell’eliminazione di situazioni di pericolo causate dall’usura del tempo e dal disgregamento progressivo della pavimentazione originaria".

"Cominceremo con Viale Risorgimento per poi proseguire lungo Viale Spazzoli, una porzione di Via Campo di Marte e Viale Bidente, adottando un ordine di priorità funzionale alle situazioni più critiche. Ma non solo - aggiunge Petetta - in Viale Risorgimento la riqualificazione dei marciapiedi si inserisce in un progetto più ampio di messa in sicurezza e sistemazione di tutto il viale, avviato nei mesi scorsi con la sostituzione e ottimizzazione di tutti i punti luce". "In Viale Bidente replicheremo lo stesso schema - conclude -. Prima sostituiremo i vecchi lampioni con corpi illuminanti più efficienti e performanti, poi sistemeremo i marciapiedi".