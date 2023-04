Vicini a Salotto Blu: "In molte parti del mondo ammirano la nostra sanità"

Claudio Vicini, direttore dei reparti "testa-collo" degli ospedali di Forlì e Cesena, docente universitario e conferenziere apprezzato in tutto il mondo, è considerato uno dei massimi esperti di chirurgia otorino laringoiatrica sulla scena internazionale. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto blu" che andrà in onda stasera, lunedì, su Videoregione, alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Vicini ha svolto, tra l'altro, riflessioni sullo stato della locale organizzazione sanitaria.

"Ci interroghiamo sulla qualità del sistema sanitario, facciamo critiche legittime e talvolta fondate - ha spiegato- ma non dobbiamo perdere di vista un fatto oggettivo:in alcune regioni italiane, tra esse la nostra, vige una organizzazione ammirata e studiata in tutto il mondo. Probabilmente dobbiamo chiederci se la regionalizzazione della sanità non abbia finito per creare disparità tra un territorio e l'altro, questo si. In riferimento alla Romagna, poi, come ad altre aree evolute, la questione nodale, che resta irrisolta, è il trasferimento indilazionabile di funzioni e competenze dalla assistenza ospedaliera alla medicina di territorio. Cittadini e pazienti potrebbero essere seguiti più utilmente da una medicina di prossimità, garantendo loro maggiore sicurezza percepita e maggiore facilità di accesso alle cure, ovunque ma specialmente nelle aree meno servite. Tutti sanno che entrate in uno dei nostri ospedali significa essere seguiti adeguatamente, il punto è che molte cose potrebbero essere fatte altrettanto bene e con maggiore tempestività in luoghi diversi, lasciando agli ospedali compiti definiti".