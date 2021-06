Ricordare la sua opera di missionaria nelle scuole, arriva il cortometraggio di Annalena Tonelli

“Buttiamo un sasso nello stagno per smuovere le acque del futuro”, così l’assessore alla Pace e ai diritti umani del comune di Forlì Rosaria Tassinari ha descritto il nuovo progetto “Voi avete l’amore. Luoghi, testimonianze e racconti di solidarietà”, promosso nelle scuole in collaborazione con associazioni del territorio in ricordo di Annalena Tonelli. L’iniziativa consiste in un video girato dal regista locale Franco Palmieri. “Costruire un bene per tutti”, ecco l'obiettivo del regista che, attraverso il filmato, mostra la coralità del volontariato locale e i luoghi cari ad Annalena Tonelli, la missionaria forlivese uccisa in Somalia nel 2003, la cui opera è conosciuta in tutto il mondo anche perché insignita dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del prestigioso premio Nansen per l'assistenza ai profughi (Nansen Refugee Award), consegnatole qualche mese prima della morte.

Il cortometraggio verrà distribuito alle scuole del territorio di ogni ordine e grado, anche come parte dei progetti di educazione civica obbligatoria nelle scuole. Il video, che ripercorre i luoghi cari ad Annalena nel forlivese, funge da viaggio all’interno del volontariato locale e stimola, attraverso interviste su temi vari, dalla situazione nelle carceri ai beni di prima necessità per i più poveri, ad interessarsi a chi è più bisognoso. “La solidarietà è il vaccino contro l’indifferenza” ha detto Alessandra Prati, rappresentante dell’ufficio scolastico provinciale. “Solo così potremo stimolare i giovani a fare volontariato” ha spiegato Andrea Saletti, per il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. Lisa Stoppa, membro di Assiprov, ha concordato dicendo: “I giovani sono un seme che se piantato può portare tanto”.

Annalena Tonelli, simbolo del volontariato e della solidarietà, è la dimostrazione della ricca rete di associazioni e gruppi caritatevoli nel forlivese rappresentati nel breve documentario, che si trova nella pagina Youtube del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. Questo video è la testimonianza concreta dell’esistenza di centinaia di volontari locali che, in diversi ambiti, quotidianamente dedicano il loro tempo all’aiuto degli altri. L'iniziativa è stata organizzata da un tavolo di lavoro creato nel 2017, di cui fanno parte l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, Assiprov, l’Associazione Culturale Don Francesco Ricci e il Centro Universitario di Bertinoro,