Al via il Natale in centro a Forlì: protagonista assoluto il videomapping sulla facciata del Municipio

Ha preso il via ufficialmente il Natale a Forlì. Un centro diverso dal solito, condizionato dal coronavirus in cui spiccano tra le altre cose le assenze della pista di pattinaggio e della casetta di Babbo Natale. Ma il grande protagonista di quest'anno è senza dubbio il mega-videomapping su tutta la facciata del municipio: un 'sequel' di quello che l'anno scorso, sul campanile di San Mercuriale, aveva avuto grande successo e apprezzamento.

Dopo l'accensione del grande albero in piazza Saffi, alle 18 è stato acceso il videomapping che sarà replicato a ciclo continuo ogni giorno dalle 17 in avanti. Dal 13 dicembre inoltre sarà allestito il presepe. Il costo degli allestimenti è di circa 140mila euro iva compresa per le luminarie e 84mila euro per il videomapping. Di questi 224mila euro, circa 94mila sono coperti grazie alle sponsorizzazioni di Fondazione Cassa dei Risparmi, Camera di Commercio, Hera, Romagna Acque e Solution Bank.

Le strade interessate dalle luminarie, in tutta la loro lunghezza, sono corso della Repubblica, via Regnoli, corso Mazzini, corso Garibaldi, corso Diaz, via delle Torri, via dei Filergiti, via Gaudenzi, via Palazzola, via Paradino e via Fossato Vecchio, per un totale di circa 4 chilometri illuminati a festa. In sei piazze ci sono anche gli addobbi, come il grande Babbo Natale, partendo da piazza Melozzo fino a piazza del Duomo, piazza Cavour. Anche i campanili delle chiese del territorio, e non solo del centro, torneranno a illuminarsi come lo scorso anno.