Videosorveglianza al Giardino dei Musei: si stanno per accendere gli occhi di 30 telecamere

Si sta per accendere il sistema di videosorveglianza nel Giardino dei Musei, nei pressi del San Domenico. Si tratta di una trentina di corpi ottici, posizionati in varie angolazioni e punti strategici dell’area verde. "Entro fine mese, procederemo con il collaudo e l’attivazione dell’intero sistema - annuncia il sindaco Gian Luca Zattini -. In questo modo, garantiremo una copertura totale non solo dei Giardini, ma anche delle zone limitrofe, con l’obiettivo di prevenire, scoraggiare e sanzionare eventuali episodi criminosi. Ringrazio per l’ottimo lavoro tutti i nostri tecnici e quelli di Forlì Mobilità Integrata". L'installazione rientra in un ampio programma di videosorveglianza della città, che ha visto l'attivazione delle telecamere nel Parco via Ribolle, in piazza Saffi e zone limitrofe (via delle Torri, via Allegretti, Corso della Repubblica, Corso Garibaldi, Corso Diaz, piazzetta della Misura). Questi sistemi di videosorveglianza, aveva spiegato il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, sono dotati di software all’avanguardia in grado di acquisire dati fondamentali per la prevenzione e anche in funzione di indagini da parte delle forze dell’ordine. "Tutto con grande tempestività, celerità ed efficienza", aveva illustrato.

