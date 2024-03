Vigile di quartiere, anche il quartiere Resistenza lo chiede: "Qui già partito il controllo di vicinato"

"Peso atto dell’adozione del vigile di quartiere, dedicato al solo al quartiere Ca' Ossi, quale componente del comitato del quartiere Resistenza, ma soprattutto dei molti residenti che, come unico esempio, hanno aderito al progetto di controllo di vicinato, mi auguro che la figura del vigile di quartiere, possa finalmente completare la parte operativa del lungo percorso anche per la questa parte di città": lo chiede Raffaele Acri, vice Coordinatore del Quartiere Resistenza.



"Non occorre rammentare le problematiche del quartiere Resistenza, che comprende peraltro anche la grande area verde del parco urbano fino a porta Schiavonia, inglobando anche il plesso scolastico delle scuole superiori ed il campus universitario", dice Acri. Che ricorda infine "l’impegno del comitato di quartiere profuso per riprendere per ben due volte il progetto interrotto in attesa della nomina del nuovo Comandante della Polizia Locale, impegno che merita di essere premiato così come la volontà espressa dai residenti di essere parte attiva e collaborativa con le forze di polizia".