Vigili del fuoco, concluso il corso per i volontari: pronti per i 4 distaccamenti provinciali

Si è concluso oggi (sabato 26 giugno) al Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena il corso di ingresso di 120 ore per vigili volontari, destinati a prestare servizio nei 4 distaccamenti volontari della provincia (Cesenatico, Civitella di Romagna, Modigliana, Savignano sul Rubicone). La formazione è stata svolta nei mesi di maggio e giugno dal personale del Comando (istruttori e funzionari), in fad per la parte teorica e in presenza per la parte pratica. A conclusione della formazione i nuovi vigili volontari, nel corso di due giornate, sono stati sottoposti a prove teoriche e pratiche, nelle quali hanno dimostrato di aver raggiunto un ottimo livello di apprendimento.