Vigili del fuoco, formate 3 unità esperte nel soccorso di persone intrappolate in mezzo alle macerie

Si è concluso il primo corso Usar medium per i Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna. 24 le unità provenienti dai comandi di Bologna, Modena, Forlì-Cesena, Parma e Ferrara, che hanno concluso il corso USAR-M (Urban Search and Rescue Medium) nel Polo Nazionale a Pisa. Il periodo formativo si è articolato in lezioni teoriche e pratiche sul campo macerie e su simulatori di crollo, mettendo in pratica operazioni con unità cinofile, movimentazione di carichi ed utilizzo di attrezzature per l'individuazione di persone disperse sotto le macerie.

Per quanto riguarda il Comando dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena, sono 3 le unità formate ed entro fine anno diventeranno 5. Le squadre Usar del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affrontano operazioni di soccorso in scenari derivanti da eventi sismici, crolli, esplosioni, dissesti statici ed idrologici, effettuando operazioni di ricerca e soccorso in maceria con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute concernenti soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attività di estricazione delle vittime. Queste operazioni devono essere particolarmente incisive, tempestive e celeri.

Gli operatori devono agire in modo da estricare i soggetti intrappolati entro margini temporali che facilitino il loro trattamento sanitario ed evitino l'insorgere di complicazioni postume o, ancora peggio, il loro decesso. I vigili utilizzano degli equipaggiamenti e delle attrezzature speciali per la ricerca e il soccorso, quali geofoni, robot, termocamere, search-cam, e devono essere inoltre addestrati a fornire immediatamente il supporto vitale di Base (Bla).