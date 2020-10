Aeroporto di Forlì verso la riapertura: continua l'addestramento dei Vigili del Fuoco con i mezzi speciali

Continua l'addestramento dei Vigili del Fuoco in vista dell'imminente apertura dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì. Lunedì si è concluso il corso d’estensione alla condotta degli automezzi speciali già arrivati in via Seganti, nella fattispecie due "Dragon X6" ed un "Poseidon". Al corso della durata di una settimana, hanno partecipato in totale ventidue uomini, di cui tre del distaccamento aeroportuale di Rimini e due di Parma. Il personale è stato formato da sei istruttori aeroportuali, che hanno addestrato circo l’uso degli automezzi, delle relative attrezzature e dei sistemi di spegnimento.

In questo modo i pompieri hanno potuto familiarizzare con l'ambiente aeroportuale. Dal 12 al 23 ottobre si svolgerà un corso di abilitazione all’esercizio dell’attività antincendio aeroportuale per il personale del comando.