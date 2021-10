Vigili del Fuoco, va in pensione la storica segreteria del comando: "Il nostro archivio vivente pieno di energie"

Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena saluta il pensionamento della segretaria del comandante, Mirella Ruggeri. "Una donna dalla tempra infaticabile e dalle energie pressoché inesauribili", è il commiato del comando provinciale. Ruggeri andrà in pensione il primo novembre. E' arrivata in viale Roma il 17 maggio del 1999: all'epoca c'era il dirigente Domenico Frissora, che le affidò l'ufficio Segreteria, "riconoscendo in lei l’archetipo ideale per tale mansione, il giusto “Front Office” per una organizzazione come la nostra, in continuo divenire e in costante azione".

"Appassionata del lavoro, disponibile ad apprendere e desiderosa di dare un contributo tangibile all’organizzazione amministrativa del comando", per più di un ventennio la base di viale Roma "si è avvantaggiata dell’ordine e della precisione di Mirella e della sua capacità di affrontare le diverse situazioni con

genuina semplicità e con il sorriso sulle labbra cogliendo sempre il lato positivo in ognuno ed in ogni situazione, qualità che rispondono alla sua natura, che è anche quella di persona esigente verso sé stessa, rispettosa e rigorosa verso i superiori e i colleghi di ogni ordine e grado, Nella visione comune del Corpo Nazionale a cui apparteniamo, il tema della “operatività” è legato al personale in divisa deputato in prima linea al soccorso. Invero, nella convinzione di tutti, penso che risieda la certezza che una “buona azione di soccorso” passi anche da un lavoro amministrativo scrupoloso ed attento, che non lascia niente per scontato e che dia il ritmo di avvio e il giusto supporto all’attività operativa che rappresenta la mission del Corpo nazionale".

"E la nostra Mirella è sempre stata una “donna operativa” da cima a fondo, una donna che ha operato attivamente in questa amministrazione fino a lasciarne il segno e questo anche quando il suo percorso personale e familiare ha incontrato la triste strada della sofferenza - prosegue il commiato -. Non ha mai lesinato compassione, ma ha sempre fatto del lavoro operoso una esigenza di vita e un traguardo da raggiungere. Non c’è soggetto del Comando, dirigente, operativo, amministrativo, tecnico, volontario, personale esterno, che non si sia rivolto a lei anche solo per cercare un documento. A tal proposito, per tutti Mirella è stata fino ad oggi l’archivio vivente del Comando: tutto ricorda, tutto cerca, tutto trova. Perfino il graduale e continuo processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione e quindi del Comando, non ha mai intimorito la nostra segretaria che, desiderosa di mettersi sempre in gioco, ha accolto di buon grado i cambiamenti, rinnovando e svecchiando le tecniche amministrative esortando tutti a mettersi in linea con le ultime novità".

"Ha vissuto l’esperienza lavorativa non come “tempo di lavoro” ma come esercizio di collaborazione senza tener d’occhio l’orologio, senza mai pretendere contraccambi, impegnandosi sempre a cercare una soluzione, un equilibrio, una strada che riconducesse al senso della “Buona Amministrazione” - aggiungono il colleghi del 115 -. In questo contesto lavorativo, ma direi meglio, in questa realtà della Pubblica Amministrazione dal profumo familiare, avvertiremo tutti la mancanza di Mirella proprio come quando in una pietanza manca un po’ di sale ma come in ogni buona famiglia che si rispetti, sapremo tutti rimboccarci le maniche e continuare a rispondere con abnegazione al dovere a cui siamo chiamati come lavoratori. A Mirella rivolgiamo un grazie speciale, per il prezioso e quanto mai generoso contributo prestato a vantaggio di questo Comando, non ti dimenticheremo negli anni". Infine l'augurio "di continuare a vivere il tuo itinerario di vita con la stessa grinta che hai speso in questi anni per i Vigili del Fuoco e questo Comando, e di inseguire senza stancarsi altre sfide inedite ed esaltanti che diano un senso privilegiato alla sua vita".