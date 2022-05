La Provincia mette in vendita la villa toscana lasciata in eredità dall'ingegnere: base d'asta 4,6 milioni di euro

Il 14 luglio 2022 alle 11 la Provincia di Forlì-Cesena aggiudicherà il complesso immobiliare al migliore offerente mediante un'asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa. Il prezzo base d'asta è fissato in 4.680.000 euro. Si tratta di Villa Lambertini nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze). L’immobile, costituito da un edificio principale, altri fabbricati, pertinenze e terreni agricoli, ospita attualmente la Casa di Riposo Santa Teresa.

L'edificio, di notevole valore storico e monumentale, rappresenta un classico esempio di villa toscana. Il complesso comprende una cappella settecentesca e un piccolo parco. La tipologia edilizia dell'edificio ha carattere rinascimentale, ed è databile intorno al XVI secolo; fasi successive, caratterizzate da aggiunte e trasformazioni, ne hanno modificato l'impianto edilizio, e testimoniano il legame con la nobiltà fiorentina che si è succeduta nel corso dei secoli. L’edificio è adibito principalmente a residenza sanitaria assistita per anziani anche non autosufficienti e centro diurno per anziani e comprende una porzione destinata a civile abitazione. Nei pressi del complesso principale si trova la ex casa colonica divisa in due unità edilizie. Maggiori informazioni sul sito istituzionale.

“Si tratta – afferma il Presidente Lattuca – di un immobile proveniente dall’eredità dell’Ingegnere Giuseppe Pedriali, che nel 1932, alla sua morte, nominò l’allora Provincia di Forlì erede di tutti i suoi beni. Le proprietà dell’Ingegnere Pedriali si trovano tutte in Toscana per cui la gestione e la cura di tali beni è diventata, negli anni, sempre più difficoltosa e onerosa per l’Ente. In continuità con le amministrazioni che ci hanno proceduto intendiamo collocare gli immobili toscani sul mercato per restituirli a nuova e più funzionale vita. I proventi della vendita saranno destinati ad interventi pubblica utilità e cioè ad investimenti riguardanti l’edilizia scolastica e le infrastrutture stradali”.