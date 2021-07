Villafranca, fondi per l'ex Agrario. I volontari dell'associazione "Il Palazzone": "Noi attivi dal 2013 per recuperarlo"

E' dei giorni scorsi la notizia di uno stanziamento di 100mila euro per la riqualificazione del palazzone di Villafranca, ex sede dell'istituto agrario, somma inserita ella variazione di bilancio. I volontari dell'associazione "Il Palazzone", attraverso una lettera, ringraziano il Comune "per avere recepito l'importanza del completo recupero dell'immobile, oggi gia' sede di tante attività a favore della comunità. Come volontari dedichiamo molto del nostro tempo al recupero dell'immobile e proseguiamo nel nostro impegno".

Rivolgendosi al consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini, che attraverso una nota ha comunicato lo stanziamento dei fondi per l'intervento di riqualificazione, l'associazione "Il Palazzone" tiene a precisare "che i lavori di recupero dello stabile sono iniziati nel 2013 con il rifacimento del tetto in quanto dopo l'abbondante nevicata del 2012 era parzialmente crollato. Inoltre dal 2015 in poi dei volontari hanno messo a disposizione molto del loro tempo e risorse per continuare nel recupero sia interno che esterno. Inoltre nel 2017-2018 l'ex amministrazione ha investito non poco per fare quei lavori che per noi erano prioritari per poter utilizzare la struttura stessa".

Proseguono dall'associazione: "Se tutto il lavoro svolto svolto fino ad oggi, in gran parte dai volontari, si potesse quantificare, supererebbe di gran lunga i 100mila euro stanziati". Infine l'associazione ha richiesto le dimissioni del consigliere Costantini per una "mancanza di rispetto nei confronti del volontariato". "I volontari che dedicano molto del loro tempo al recupero di un bene pubblico e che si occupano di attività a favore della comunità in cambio si aspettano rispetto", conclude la missiva.