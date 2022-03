Villafranca, le mamme si attivano per i bimbi: "Dalla donazione di libri una biblioteca al Palazzone e incontri"

A Villafranca una biblioteca per bambini della fascia d'età 0-12 anni. E' l'iniziativa messa in moto da un gruppo di mamme, che non si ferma alla semplice raccolta di libri. Infatti, spiega Camilla Balestra, tra le protagoniste del progetto, "si vuole organizzare eventi che includono attività di letture animate, attività ricreative di intrattenimento, laboratori e merende insieme. Il progetto "Libroaperto" nasce dal nostro desiderio di dare vita a una piccola realtà, coinvolgendo bambini di diverse zone ma uniti dallo stesso slancio verso la spensieratezza e l'entusiasmo di aggregazione, mai come ora importanti e necessari".

Il 26 febbraio c'è stato il primo giorno di raccolta libri usati, che chiunque può donare purché siano in buono stato. E sabato è in programma la seconda giornata di raccolta. Poi, prosegue Balestra, "comunicheremo finalmente la data dell'evento inaugurale a cui stiamo "lavorando" con entusiasmo nei piccoli ritagli di tempo che una mamma riesce a guadagnarsi tutti i giorni". La cornice del progetto è quella del Palazzone di Villafranca, ex Istituto Agrario, oggi centro di aggregazione del paese, che organizza doposcuola, centro anziani e al cui interno è stato allestito, grazie alla generosità dei compaesani e non, un museo dei mestieri di una volta, che rievocano ricordi che sanno emozionare.

"Mai come ora riteniamo importante ridare vita alle piccole cose, come può essere un libro spolverato che torna a raccontare magie o la felicità dei bimbi quando stanno insieme per un obiettivo comune: la spensieratezza - argomenta Balestra -. Abbiamo in mente diverse iniziative all'interno di Villafranca, sperando di poter usufruire anche del nostro bellissimo polisportivo soprattutto per la bella stagione che è alle porte. Sarebbe bello che un progetto di poche mamme, potesse diventare una realtà per tanti".