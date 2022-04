Santa Sofia, Villaggio dello Sport come centro multifunzionale per sport e turismo: ci pensa una coop di comunità

Giovedì 28 alle 18 nella Sala Pertini di Santa Sofia (via Nefetti, 3) ci sarà la presentazione pubblica del progetto della cooperativa di comunità Rigenera soc. coop. sociale. La nuova realtà, nata nell'ambito di un progetto di rilancio del territorio di Santa Sofia e dell'Alta Valle del Bidente, nasce per gestire lo spazio dell’ex Villaggio dello Sport rendendolo un centro multifunzionale in grado di coniugare l’attività sportiva con la vocazione turistica, ricreativa e riabilitativa storicamente riconosciuta al territorio di Santa Sofia. A presentare il progetto ai cittadini e alle imprese, che in quell’occasione potranno aderire al progetto contribuendo a farlo crescere, ci saranno il Sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi e i funzionari di Confcooperative Romagna Pierpaolo Baroni e Giacomo Giorgi. Previsti inoltre gli interventi di Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini e di Chiara Laghi, presidente regionale Federazione Cultura Turismo e Sport Confcooperative. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Pazzi, direttore generale di Confcooperative Romagna e Sebastiano Pepe, presidente Rigenera soc. coop. Il progetto Rigenera ha un’importanza centrale per l’Alta Valle del Bidente e per Santa Sofia perché si propone di convogliare nell’ambito di uno spazio ad alto valore aggiunto come quello dell’ex Villaggio dello Sport attività sportive, di volontariato, educative e sociali nonché assumere un ruolo centrale nella promozione turistica del territorio.