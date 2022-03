Il 10 e Lotto gli regala una vincita a 5 cifre: "Ne avevo proprio bisogno per le bollette arretrate"

Una triplice vincita all'inizio del mese e un'altra vittoria alla fine dello stesso mese di marzo: è quanto è avvenuto in una ricevitoria di Forlì. Baciata dalla fortuna è ancora una volta la tabaccheria del Foro Boario “Di Lorenzo" di via Ravegnana 133. Il vincitore, un cliente abituale, si è portato a casa 10mila euro con una giocata del '10 e lotto'. La vincita è avvenuta sabato mattina. Spiega il titolare del bar-tabaccheria: “Il cliente ha esclamato di gioia, ha detto che aveva bisogno proprio di quei soldi perché aveva delle bollette in arretrato da pagare”.

La tabaccheria, appena il mese scorso, aveva visto la vincita per tre volte della stessa cliente, che aveva totalizzato tre vincite per un totale di oltre 30mila euro, la prima al concorso "Million Day", assicurandosi un premio da 5mila euro, poi un "10 e Lotto" con una schedina da 30 euro, realizzando 25mila euro, e un biglietto gratta e vinci da 20 euro che le ha fruttato mille euro.