Schedina fortunata sotto l'albero di Natale: premiato con una vincita a cinque cifre

Per il periodo natalizio la Dea Bendata ha scelto Forlì come meta delle sue vacanze. Dopo aver regalato oltre 33mila euro al fortunato vincitore che nei giorni scorsi ha giocato una schedina al Superenalotto al "Bar Beyfin" di via Partigiano 12, a Vecchiazzano, questa volta la signora Fortuna ha baciato una persona che ha tentato la sorta al concorso "10eLotto". La vincita è a cinque cifre, come riporta l'agenzia Agipronews: è stato infatti centrato un 6 da 10mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 31,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.

Martedì è stata anche la serata dell'estrazione del SuperEnalotto, ma anche questa volta nessuno ha centrato il "6" da record. La prolungata assenza della sestina vincente ha fatto lievitare il montepremi del SuperEnalotto a oltre 330 milioni di euro. Il jackpot della prossima estrazione sale così a oltre 331 milioni di euro