Gioca al 10eLotto e un "6 Doppio Oro" gli regala una vincita a quattro zeri

Forlì protagonista dell'ultimo concorso del 10eLotto. La Dea Bendata è tornata a baciare la città mercuriale, regalando un premio da 10mila euro al fortunato che ha giocato una schedina al 10eLotto. In particolare, come riferisce l'agenzia Agirpronews, il vincitore ha realizzato un "6 Doppio Oro". Non è la prima volta che in città viene realizzata una vincita col concorso di Lottomatica.

Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, un fortunato, investendo 5 euro, su nove numeri giocati ne aveva indovinati ben otto, regalandosi così una vincita da 10mila euro. E per un numero ha mancato la vincita da 500mila euro: anzichè il 19 giocato è uscito il 18. Il 10 settembre del 2019 la vincita fu invece più importante: 100mila euro con una giocata da 3 euro. Indovinandone 9 su 10 e grazie al "Doppio Oro" il fortunato ha potuto gioire del ricco premio.