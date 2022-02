Pochi euro gli regalano una ricca vincita a cinque cifre: nuovo colpo col "10eLotto"

Ancora una vincita a Forlì. Dopo il colpo da mezzo milione di euro al "Bar Nereo" di viale Roma, con un gratta e vinci da soli 5 euro, la Dea Bendata ha appoggiato la mano sulla spalla di un giocatore che ha tentato la sorte al concorso il "10eLotto". Quest'ultimo, riporta l'agenzia Agimeg, è stato premiato con una vincita da 25mila euro, realizzando un "6 Oro" su un'estrazione frequente.

Una vincita che non può fare altro che regalare un sorriso al vincitore, in un periodo condizionato dal conflitto in Ucraina e dall'aumento dei prezzi in ogni settore. Pochi giorni fa lo stesso concorso aveva premiato un fortunato giocatore di Cesenatico, che ha centrato un 9 Oro da 50mila euro puntando 3 euro su un’estrazione frequente. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 594 milioni dall'inizio dell'anno.

Le precedenti vincite

LA STORIA - COL RESTO DELLA BOLLETTA COMPRA UN GRATTA E VINCI: RICCO BOTTINO

IL COLPACCIO - VINCITA DA MEZZO MILIONE DI EURO

PASQUA 2021 FORTUNATA - COLPO DA 50MILA EURO

UNA COLAZIONE FORTUNATA - COL CAFFE' ARRIVANO 10MILA EURO