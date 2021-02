"Ci vedo bene?" Il cliente abituale entra nel bar, gratta e vince una bella somma

Ancora una vincita al Gratta e Vinci in una tabaccheria del Forlivese. Questa volta la Dea Bendata ha bussato la porta del bar "Ca'Ossi" di via Don Minzoni 35 gestito da Marco Amadori. Domenica un cliente abituale si è presentato al punto vendita, tentando la sorte acquistando una tagliando della serie "20x" da 5 euro. Quando ha grattato il biglietto non ha creduto ai propri occhi quando sotto al numero fortunato 44 corrispondeva la vincita da 10mila.

"Ci vedo bene?", si è interrogato il cliente, avvicinandosi ad un altro avventore. L'ultima volta che la signora Fortuna si è presentata in via Don Minzoni risale a circa una decade fa, quando ci fu una simile vincita.