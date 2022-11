Festeggia il Natale con un mese di anticipo: compra un gratta e vinci e incassa una ricco premio

Babbo Natale è arrivato con circa un mese d'anticipo al "Bar Snoopy" di Forlimpopoli. Un cliente abituale lunedì pomeriggio si è presentato al punto vendita di via via Ho Chi Min, 34, acquistando un tagliando della serie "La sfinge d'oro" da 10 euro. Sul biglietto sono presenti tre giochi, indicati rispettivamente dalla scritta “Gioco 1”, “Gioco 2” e “Gioco 3”. Ed è stato il primo a regalargli una vincita a cinque cifre: scoprendo i simboli nascosti dall’immagine di cinque sfingi, ne sono comparsi due uguali che hanno permesso al fortunato di vincere l’importo indicato sotto la voce "Premio".

E dopo aver grattato il biglietto il cliente non ha creduto ai propri occhi, "è quasi sbiancato", racconta Manuel Roncucci, socio del bar insieme a Maria Rosa Capacci e Fabio e Linda Sansovini. Il frequentatore del locale ovviamente ha scelto la via dell'anonimato per non esser reso identificabile: "Quando mi ha dato il biglietto da convalidare mi ha fatto segno di non parlare perchè in quel momento c'erano diverse persone. Mi aspettavo una vincita da mille euro, ma la quando la macchina della convalida ha dato l'indicazione che la somma poteva essere riscossa in banca, ho guardato il biglietto e ho visto che la vincita era di ben 30mila euro".

"Ad un certo punto, vedendolo sbiancare, pensavo che potesse svenire da un momento all'altro, perchè si tratta comunque di una cifra che in questo periodo fa decisamente comodo", prosegue Roncucci. Il "Bar Snoopy" viene spesso visitato dalla "Dea Bendata": "Dall'inizio dell'anno col gratta e vinci abbiamo distribuito 424.591 euro, escludendo i 30mila euro. Il 6 luglio sono stati vinti 5mila euro con un terno al Lotto, mentre l'8 settembre 2.477 euro al Superenalotto. Possiamo dire che siamo abbastanza fortunati". E proprio il Superenalotto sta mettendo in palio un jackpot da capogiro, da oltre 308 milioni di euro: "Da quando viene pubblicizzato in televisione abbiamo riscontrato un aumento, anche tra coloro che non erano abituati a fare la schedina. Le preferenze? Chiedono quote di sistemi".