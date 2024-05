Il 'cervellone' della tabaccheria suggerisce la combinazione, ambo e terno escono su Cagliari: colpo al Lotto in centro storico

Si torna a gioire alla Tabaccheria "Bassi" gestita da Claudia Varani insieme al marito Carlo Severi. Il punto vendita di via Giorgio Regnoli festeggia infatti una serie di vincite al Lotto, la più importante da oltre 2mila euro. "Nell'ultima estrazione di sabato siamo riusciti a far vincere diversi clienti con il numero 54, che lo indicavamo tra i più probabili ad esser estratti sulla ruota di Cagliari - esordisce Varani -. Infatti disponiamo di un programma che si basa sul calcolo delle probabilità e consigliamo gli abbinamenti. Avevamo suggerito il 54 in combinazione con il 24 e il 42. In tanti hanno seguito il nostro suggerimento ed hanno vinto".

"Le vincite più importanti sono due ambi da 4 euro ciascuno, giocati da una nostra cliente, che ha vinto complessivamente circa 1800 euro, giocando il 54 con il 24 e il 54 con il 42. Un'altra signora investe ha puntato sul terno. Con la spesa di 3 euro si è aggiudicata un premio da 2.530 euro". Una vincita partorita grazie all'uso del computer: "Con questo programma facciamo studi ormai da diversi anni e ci ha regalato in passato molte soddisfazioni".

Quella di via Giorgio Regnoli è una storica tabaccheria, presente da oltre cinquant'anni, in passato gestita dai genitori di Claudia. "Ci piace ascoltare le persone che vengono qui - aveva già ricordato in passato Claudia -. Si crea un rapporto e quando ci raccontano un sogno proviamo ad interpretarlo e a suggerire qualche numero". Diverse le vincite degne di nota. In un'occasione un cliente, leggendo un articolo di ForlìToday esposto all'interno della tabaccheria, decise di giocare una combinazione che due mesi prima aveva fruttato una vincita da oltre 6mila euro. La dea bendata lo ha baciato con una vincita dello stesso importo.