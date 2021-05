Gioca al Lotto delle date di nascite: centra una bella vincita sulla ruota di Roma e festeggia con una bottiglia di spumante

Ha giocato quattro numeri al Lotto sulla ruota di Roma, vincendo oltre 9mila euro. E per celebrare il bacio della Dea Bendata si è presentato al punto vendita con una bottiglia di spumante, condividendo così la gioia con la titolare. La signora Fortuna ha bussato la porta della storica tabaccheria "Bassi" di via Giorgio Regnoli gestita da Claudia Varani. Ad incassare il premio un cliente abituale dell'attività. Due le giocate effettuate venerdì per l'estrazione di sabato: 49, 55, 77 e 66 i numeri su cui ha puntato il fortunato sulla ruota di Roma e gli stessi numeri, senza il 49, su un'altra schedina sempre sulla ruota capitolina.

La Dea Bendata ha estratto dall'urna tutti i numeri giocati ad eccezione del 66: nella prima schedina ha centrato così un terno e tre ambi per una vincita di 8.797,50 euro, mentre nella seconda un ambo da 345 euro, per un totale quindi di 9.142,50 euro. "Ha giocato la sua data di nascita e quella di familiari", spiega Varani, che racconta un altro aneddoto: "Quando si è presentato per prenotare la riscossione della vincita ha regalato una bottiglia di spumante, dicendo di berla alla sua salute". La storica ricevitoria non è nuova a vincite importanti: "Questa è una storica tabaccheria, presente da oltre cinquant'anni, in passato gestita dai miei genitori - ricorda Varani -. Dal 2012 ci sono io dietro al bancone ed abbiamo avuto diverse vincite al Superenalotto e Lotto".

Nella foto Claudia Varani con il marito Carlo