La tabaccheria più fortunata colpisce ancora: maxi vincita al Gratta e Vinci da mezzo milione

Quando si è presentato al bancone per acquistare un gratta e vinci non si è accorto che in quel momento la Dea Bendata gli aveva rivolto lo sguardo, dandogli il bacio della fortuna sulla guancia. Pochi minuti ed un'espressione di stupore ha accompagnato il cliente del "Bar Nereo" di viale Roma, quando ha focalizzato che quel biglietto da 5 euro appena grattato valeva mezzo milione di euro. Il tagliando è stato venduto domenica mattina.

"Si vede che ho una mano fortunata, dato che in dieci anni abbiamo distribuito vincite col gratta e vinci per un valore di circa 2 milioni di euro", sorride Andrea Bertozzi, storico volto del bar-tabaccheria. L'esercente racconta come sono andati i fatti: "Avevamo a disposizione solo una tipologia di biglietti, quella dei "Numerissimi", che non va per la maggiore perchè non di semplice intuizione per chi lo acquista". Ma il cliente ha tirato fuori dalla tasca la banconota da 5 euro, affidandosi alla mano di Bertozzi.

E nel pomeriggio la sorpresa: "E' tornato con la moglie, dicendo che aveva vinto 500mila euro. In quel momento c'era mia sorella, che voleva scansionarlo col telefonino per la convalida, ma non ha voluto. Si è ripreso il biglietto, mettendoselo in tasca. Forse ha avuto paura, del resto è una cifra importante". Il vincitore è un cliente abituale del bar-tabaccheria: "E' un manovale di nazionalità straniera, spesso viene qui per comprare le sigarette e qualche volta anche un gratta e vinci". Questa volta il biglietto è stato quello fortunato, che potrà cambiargli la vita: mezzo milione di euro.

Evidentemente la Dea Bendata ama il territorio Forlivese. La vincita più recente è quella di sabato scorso: 10mila euro a Modigliana con un tagliando della serie "Il Mega Miliardiario". Poi bisogna andare indietro di alcuni mesi per trovare premi particolarmente ricchi: è del 28 settembre la vincita da 500mila euro alla tabaccheria di Daniele Bandini in Piazza IV Novembre, a Galeata. Cinquantamila euro erano stati vinti invece al Bar Carpinello lo scorso aprile.

