Superenalotto, regalo anticipato di Natale: nuova vincita alla tabaccheria baciata dalla fortuna

Non solo Lotto o 10eLotto. La Dea Bendata torna a baciare la "Tabaccheria Simonzini" di Corso Garibaldi, questa volta con una vincita al Superenalotto. La fortunata è una signora di mezza età, che si è portata a casa la somma di oltre 2400 euro con l'estrazione di sabato scorso. La cliente ha giocato una schedina da 4,50 euro, centrando tre numeri (1, 70 e 82) per una vincita da 29,45. Somma tuttavia moltiplicata per 100 grazie al numero 5, estratto Superstar. La fortuna ha potuto ricevere un anticipato regalo di Natale, precisamente 2.481,36 euro (già tassati del 20%).

Si tratta della sesta vincita importante in poco più di due mesi nel punto vendita a pochi passi dal centro. Il 5 settembre scorso aveva regalato una vincita al Lotto da oltre 12mila euro con una quaterna. Nuova gioia il 12 settembre con un terno da quasi 4mila euro e quindi il 25 settembre con un terno da poco più di 4.300 euro. Il 17 ottobre nelle tasche di un giovane sono finiti 10mila euro grazie al 10eLotto, sfiorando per un numero il colpo da 500mila euro. Il 24 ottobre è arrivato un terno da poco più di 3mila euro.

Nota bene: è stato sbagliato il numero da circolare col rosso (è uscito l'82 anzichè l'81)