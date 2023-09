Pochi mesi fa il colpo a cinque cifre al gratta e vinci: il bar torna ad essere baciato dalla fortuna col 'Win For Life'

Altra vincita a Forlì dopo quella di pochi giorni fa al Lotto nel cuore del centro storico nella tabaccheria "Bassi" di via Giorgio Regnoli. Questa volta la Dea Bendata ha bussato la porta al bar "Oro Nero" di via Castel Latino, 1F, a Vecchiazzano. Ad esser premiato il fortunato che ha investito 2 euro al concorso "Win for Life". Per partecipare al concorso, basta scegliere 10 numeri compresi tra 1 e 20 e un ‘Numerone’, sempre compreso nei primi 20 numeri. La combinazione vincente del concorso è stata la seguente: 1 3 4 6 8 12 15 16 18 20. Numerone: 2.

Grazie a questi numeri il cliente ha centrato uno ’0’ da 13.935,15 euro. "Non è la prima volta che abbiamo una vincita importante - spiega l'esercente Massimo Zheng -. La prima è stata con un gratta e vinci da 10 euro alcuni mesi fa, che ha fruttato 30mila euro. Prima di comprare il biglietto il cliente aveva esternato il desiderio di comprare un'auto, ma che non poteva farlo perchè non aveva un budget sufficiente per farlo. Poi è stato baciato dalla fortuna. Adesso c'è quest'altra vincita e ci fa tanto piacere".

Il Win for Life

Con il premio speciale del Win for Life Classico è possibile vincere una rendita fino a 3.000 euro al mese per 20 anni. Il premio è garantito, destinabile a favore di terzi ed ereditabile. Win For Life, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito fino ad oggi nel totale 469 rendite. Le modalità di riscossione delle vincite conseguite con Win for Life Classico cambiano in base all’importo vinto.

Le vincite fino a 520 euro si possono riscuotere in tutti i punti di Vendita Sisal, mentre quelle tra 520 euro e 5.200 euro dove è stata giocata la schedina, in tutti i punti pagamenti premi e presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Le vincite oltre 5.200 euro e fino a 52mila euro si possono riscuotere nei punti pagamenti abilitati o negli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Infine tutte le vincite oltre 52.000 euro vanno riscosse negli uffici premi Sisal di Milano e Roma.