Violentissimo temporale si scatena sulla città: grandinate e allagamenti in centro storico

Il finimondo si è scatenato poco prima delle 14.30. Un violentissimo temporale, accompagnato anche dalla grandine, si è abbattuto sulla città. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna aveva diramato per sabato un'allerta meteo "gialla", indicando "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, più probabili lungo la fascia pedemontana e appenninica, con possibili effetti e danni associati". Il nubifragio ha generato ruscellamenti, ma anche rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.

In alcune aree il temporale si è abbattuto con un'intensità di 295 millimetri di precipitazione all'ora, come registrato in zona aeroporto, dove in meno di mezz'ora sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia. In centro storico sono caduti invece oltre 31 millimetri. Una quantità impressionante in così pochi minuti, con le caditoie che non sono riuscite a contenere tutta l'acqua caduta in così pochi minuti. La strade, in particolar modo nella zona di Ca'Ossi, letteralmente bombardata dalla grandine, si sono trasformate improvvisamente in piccoli torrenti. Due auto sono rimaste bloccate nell'acqua nel sottopasso ferroviario di via Bertini.

Allagamenti sono stati segnalati all'altezza della stazione ferroviaria, ma anche nel cuore del centro storico. Sott'acqua è finito Corso Mazzini, corso della Repubblica, ma piccoli ruscellamenti si sono registrati anche in Piazza Saffi, dove in questo weekend è in programma il Mercato Europeo. Diversi gli alberi caduti, come in via Monari, via Gramsci e via Dragoni. Ad accompagnare il nubifragio anche forti raffiche di vento, la più violenta di 78,9 chilometri orari. Con il passaggio temporalesco la colonnina di mercurio ha subìto un sensibile crollo, passando da una massima di 23,8°C a 12,3°C. La tempesta non ha risparmiato nemmeno Forlimpopoli e Predappio.

Domenica il cielo si presenterà sereno, con temperature oscillanti intorno ai 26°C. Lunedì si alterneranno schiarite ed annuvolamenti. "La persistenza di correnti atlantiche, a curvatura ciclonica, porterà tempo generalmente instabile per l'intero periodo considerato con piogge e temporali intervallati a parziali schiarite - informa il servizio meteorlogico dell'Arpae -. La giornata di mercoledì appare al momento quella con fenomeni più deboli ed isolati, mentre giovedì le precipitazioni dovrebbero risultare diffuse. Le temperature oscilleranno intorno a valori leggermente inferiori alla media del periodo".