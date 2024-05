Violento temporale colpisce la zona di Villafranca: tanta pioggia in pochi minuti e grandine

Un brontolio continuo del cielo che non è passato indifferente. Un violento temporale si è abbattuto lunedì pomeriggio, poco dopo le 16, al confine tra la provincia di Ravenna e il Forlivese settentrionale. I fenomeni si sono concentrati soprattutto nella zona di Villafranca, dove sono caduti ben 43 millimetri di pioggia. L'intensa precipitazione è stata accompagnata anche da grandine. Brevi scrosci a macchina di leopardo hanno interessato la città. E martedì la Protezione Civile ha diramato un'allerta "gialla" per temporali.

"Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, possibili sull'intero territorio regionale - si legge nell'avviso -. I fenomeni saranno più probabili durante le ore centrali della giornata". I rovesci si concentreranno con maggiore probabilità sull'entroterra, dove sono attesi fino a 10 millimetri di precipitazioni. Per mercoledì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporalesco più probabili sul settore centro-occidentale. Sul settore orientale nel corso del pomeriggio avremo ampie schiarite. Generale attenuazione dei fenomeni nel corso della serata. Le temperature minime saranno in aumento comprese tra 16 e 19 gradi; massime in diminuzione con valori intorno a 21-22 gradi".

"La presenza di un'area depressionaria sulla Penisola Iberica manterrà condizioni di instabilità sulla nostra regione, con piogge più probabili nelle giornate di giovedì e venerdì - informa l'Arpae -, mentre per il week end avremo condizioni di variabilità con tempo soleggiato e possibilità di locali episodi temporaleschi nelle ore pomeridiane. Temperature senza variazioni di rilievo nella norma del periodo".