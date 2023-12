La protesta di una donna vittima di violenza: "Non ci sentiamo tutelate abbastanza, anche dopo la denuncia"

Nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato Filippo Turetta, non si spegne l'attenzione sul fenomeno della violenza sulle donne, a cui è dedicata la giornata del 25 Novembre. Una ricorrenza in cui “si fanno fiaccolate e manifestazioni, ma noi donne vittime di violenze non ci sentiamo sufficientemente protette, anche quando interviene la legge”: a dirlo è una donna di 47 anni che, assieme alla figlia, all'epoca solo 13enne, è finita all'ospedale per le botte ricevute dall'allora compagno, con cui stava assieme da dieci anni.

I fatti risalgono a settembre del 2020, un periodo in cui si aggravò il fenomeno della violenza sulle donne, dal momento che i lockdown e le restrizioni alla vita sociale resero ancora più strette coabitazioni già difficili da tollerare. Nel corso di una lite, non la prima, la 47enne venne così aggredita con pugni al volto e insulti, sotto gli occhi delle due bambine di casa. La più grande, all'epoca 13enne, intervenne a favore della madre, venendo a sua volta tirata per i capelli e scaraventata a terra.

Le due donne furono costrette a chiudersi in bagno nell'attesa delle forze dell'ordine, mentre la furia del compagno si scaricava sulla porta. Quando arrivarono i carabinieri, nella loro casa di Forlì, la donna venne trovata picchiata e con un labbro tumefatto da un pugno. Dopo il pronto soccorso, con una prognosi di 15 giorni a testa, vennero quindi aiutate dal Centro Donna, che mise a loro disposizione un alloggio in una casa protetta, mentre passarono mesi prima di poter tornare nella casa in cui intanto rimase a vivere il compagno.

E a distanza di tre anni dall'episodio, spiega la donna, lei è costretta ad avere contatti con l'ex compagno violento, nei confronti del quale è terminata la misura del divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati da madre e figlia (la giovane non è figlia dell'aggressore, ma di una precedente relazione della madre). “Invece oggi sono costretta ad averci a che fare proprio sotto casa mia, nonostante mi sia lamentata di questa situazione con l'assistente sociale”, spiega. I contatti riguardano esclusivamente la figlia minorenne in comune della coppia, attualmente affidata ai Servizi sociali e di fatto in custodia alla madre, a cui il padre da qualche tempo è tornato ad avere incontri regolarmente autorizzati. Andandola a prendere al suo domicilio, quindi, l'uomo quindi non commette niente di illecito.

“Capisco e non contesto che c'è il diritto della bambina a conoscere e frequentare il papà, ma questo non può essere un obbligo per il resto della famiglia a subire sotto casa la presenza di un uomo protagonista tre anni di un'aggressione nei nostri confronti”, aggiunge la 47enne. Una questione non facile da risolvere, che secondo la donna sarebbe possibile se un genitore portasse la figlia a scuola, mentre l'altro la va a ritirare, evitando così i contatti diretti che, a detta della vittima, non sono graditi. In generale, la questione verte sulla difficoltà, per una donna, di interrompere completamente i rapporti con l'ex violento quando c'è un figlio minorenne in comune.

Una questione che, va detto, però abbraccia tutti i casi di separazione tra coniugi con figli piccoli, sia che ci sia stata violenza o meno. E se da una parte vi è il diritto dell'uomo, come in questo caso, che ha svolto il suo percorso presso un centro per uomini maltrattanti e con lavori socialmente utili, al punto da interrompere le misure cautelari, resta comunque l'equivalente diritto della vittima “di non avere un contatto a tutti i costi con lui e riaprire vecchie ferite”, come spiega la donna, che torna così a chiedere ai Servizi sociali di risolvere il problema.